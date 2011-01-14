Требуется Javascript-разработчик для работы над аддоном для Firefox (клиентская часть). Ознакомиться с аддоном можно, установив его с сайта connectbar.net. Требования: - отличные знания javascript; - опыт программирования с использование javascript ...
Верстка дизайна и-магазина + доработка парсера
Верстка дизайна для сайта www.tvoistil.kz (старый диз)
и монтаж на webassyst shopscript движок
вариант нового дизайна прикреплен
Естественно верстку делать всех страниц. Главная > Список товаров > Страница Товара > Оформление заказа и тд.
полный комплект psd скину.
Оплата по Вашему усмотрению.
Срок желательно максимально минимальный.
в итоге я хочу получить готовый сайт, который бы увидел пользователь.
Также необходимо обновить парсер, который был написан другим человеком. Тот человек сбежал. Взял аванс 500$ и пропал.
Могу дать исходники парсера. Он рабочий. У нас парсится несколько сайтов. Но периодически надо некоторые сайты дорабатывать, т.к. меняется "технология" на сайте поставщика (либо борятся с парсерами, что очевиднее).
В общем так.
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