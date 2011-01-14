Верстка дизайна и-магазина + доработка парсера

Верстка дизайна для сайта www.tvoistil.kz (старый диз)

и монтаж на webassyst shopscript движок

вариант нового дизайна прикреплен

Естественно верстку делать всех страниц. Главная > Список товаров > Страница Товара > Оформление заказа и тд.

полный комплект psd скину.

Оплата по Вашему усмотрению.

Срок желательно максимально минимальный.

в итоге я хочу получить готовый сайт, который бы увидел пользователь.

Также необходимо обновить парсер, который был написан другим человеком. Тот человек сбежал. Взял аванс 500$ и пропал.

Могу дать исходники парсера. Он рабочий. У нас парсится несколько сайтов. Но периодически надо некоторые сайты дорабатывать, т.к. меняется "технология" на сайте поставщика (либо борятся с парсерами, что очевиднее).

В общем так.