Верстка для специалиста по modx revolution

Веб-программированиеЗакрытнет заявок125 просмотров
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Здравствуйте.

Есть компонент Интернет-Магазина, необходимо внедрить его в верстку. Верстка готовая в html. Нужен грамотный специалист modx revolution со знаниями javascript.

Отписываетесь и я покажу, расскажу все, что нужно делать.

MODX
12 лет назад
dizmatrica1212
Игорь 
51 годРоссия
14 лет в сервисе
Был
2 года назад
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