Верстка для специалиста по modx revolution

Адрес сайта: www.aservs.ru Используемое ПО: - 1С:Битрикс ред. «Для малого бизнеса» - Управление торговлей 8.2 10.3 Условия оплаты: без предоплаты, оплата только после сдачи-приемки работ. В обязательно порядке указывайте стоимость ваших услуг по представленному ТЗ и сроков выполнения. Перечень задач: 1. Добавить ...
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Здравствуйте.
Есть компонент Интернет-Магазина, необходимо внедрить его в верстку. Верстка готовая в html. Нужен грамотный специалист modx revolution со знаниями javascript.
Отписываетесь и я покажу, расскажу все, что нужно делать.
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