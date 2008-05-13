Верстка и доработка shop scritp pro

  1. Биржа фриланса
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Закрыт2 заявки154 просмотра

1) В Корзине добавить поле артикул.

2) сделать возможным помещения на главную страницу как главные категорий, так и подкатегорий, так и самих товаров, а также решать ( отмечать галочкой) показывать корневую категорию на главной или нет.

3) исправить в одном месте глюк с верской

Примечание: Загрузка товаров идет с базы данных головного магазина, надо иметь это ввиду.

icq 341 102 321

17 лет назад
andysky
Андрей 
39 лет
18 лет в сервисе
Был
9 лет назад

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Нет заявок фрилансеров