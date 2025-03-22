Верстка и натяжка дизайна на сайт написанный на php

$500
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт5 заявок219 просмотров

Верстка и натяжка нового дизайна для сайта на php шаблоне. Верстка+натяжка + правки. Детали в тз, если не автоответ, пишите 2903, сроки и цену.

ТЗ https://docs.google.com/document/d/1HArwHrFwE2ueTCHT4iou72lc0jBcy72zRpPl-NTi_j4/edit?usp=sharing

PHPВерстка сайтов
месяц назад
kanagency
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