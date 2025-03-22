Требуется разработать парсер для спортивного сайта на любом языке программирования. Сайт не использует Cloudflare, но имеет защиту от парсинга. Задача включает в себя обхождение защиты и успешный сбор данных в кратчайшие сроки.
Верстка и натяжка дизайна на сайт написанный на php
Верстка и натяжка нового дизайна для сайта на php шаблоне. Верстка+натяжка + правки. Детали в тз, если не автоответ, пишите 2903, сроки и цену.
ТЗ https://docs.google.com/document/d/1HArwHrFwE2ueTCHT4iou72lc0jBcy72zRpPl-NTi_j4/edit?usp=sharing
Заявки фрилансеров
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