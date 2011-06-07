Верстка и натяжка на движок сайта визитки

Веб-программированиеЗакрыт5 заявок211 просмотров
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Сайт – одностраничный.

Все движения делаются без перезагрузки страницы основанные на технологии Ajax. Не флеш!!!!

На данный момент есть верстка частичная (недоработана фрилансером который за неделю не справился с таким сайтиком).

По этой верстке нужно сделать несколько правок + доработать ее до конца.

Натянуть сайт на Джумлу и сдать в рабочем виде без косяков верстки и функционала.

Тут http://www.free-lance.ru/a.php?href=http%3A%2F%2Fupload.com.ua%2Fget%2F902620301%2Ffiies.rar архив со всеми необходимыми данными и файлами. Пароль на архив дам предварительным кандидатам для оценки объема работы.

13 лет назад
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Сергей 
35 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
9 лет назад
65 отзывов
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