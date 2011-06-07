Верстка и натяжка на движок сайта визитки

Сайт – одностраничный.

Все движения делаются без перезагрузки страницы основанные на технологии Ajax. Не флеш!!!!

На данный момент есть верстка частичная (недоработана фрилансером который за неделю не справился с таким сайтиком).

По этой верстке нужно сделать несколько правок + доработать ее до конца.

Натянуть сайт на Джумлу и сдать в рабочем виде без косяков верстки и функционала.

Тут http://www.free-lance.ru/a.php?href=http%3A%2F%2Fupload.com.ua%2Fget%2F902620301%2Ffiies.rar архив со всеми необходимыми данными и файлами. Пароль на архив дам предварительным кандидатам для оценки объема работы.