Верстка и натяжка на Wordpress по шаблону сайта

# Необходимо сверстать и натянуть этот дизайн http://templates.cms-guide.com/39710/home на Wordpress. По срокам не сильно горит, примерно 3-4 дня.

Работа не сложная, предпочтение будет отдано новичку (если будут сложности - предоставлю свою помощь в верстке и натяжке), желательно из Украины, Киева, хотя это не очень важно.

# Тех, кого заинтересовала робота - оставляйте заявки, пишите в личку, а лучше всего в контакт.

Возможно долгосрочное сотрудничество.

~~ http://vk.com/poltorrr ~~