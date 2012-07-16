Верстка и натяжка на Wordpress по шаблону сайта

$40
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт4 заявки141 просмотр

# Необходимо сверстать и натянуть этот дизайн http://templates.cms-guide.com/39710/home на Wordpress. По срокам не сильно горит, примерно 3-4 дня.

Работа не сложная, предпочтение будет отдано новичку (если будут сложности - предоставлю свою помощь в верстке и натяжке), желательно из Украины, Киева, хотя это не очень важно.

# Тех, кого заинтересовала робота - оставляйте заявки, пишите в личку, а лучше всего в контакт.

Возможно долгосрочное сотрудничество.

~~ http://vk.com/poltorrr ~~

WordPress
13 лет назад
poltorrr
37 лет
14 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

booby
42 года
20 лет в сервисе
Был
5 лет назад
98 отзывов(-2)
13 лет назад
$40
2 дня

Заявки фрилансеров

booby
42 года
20 лет в сервисе
Был
5 лет назад
98 отзывов(-2)
13 лет назад