Верстка и программирование одностраничного сайта.

Привет, Дорогой Коллега!

Предлагаю твоему вниманию решение офигенной, и может быть даже сложной задачи.

Необходимо сверстать, спрограммировать и выложить в сеть одностраничный сайт веб-студии.

Ты получишь возможность не только подзаработать и посмотреть на работу профессионального дизайнера.

У тебя будет реальный шанс попасть к нам в команду и работать вместе над созданием крутых сайтов.

Круто, правда? Не спеши благодарить за возможность поработать над этим.

Сначала все обсудим. А если у тебя все получится, я заплачу. Обсуждение гонорара индивидуально. Подробности при личном общении.