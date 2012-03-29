Верстка несложного сайта на Drupal

Нужно внести ряд дополнений на сайт на modx, просьба писать строго программистам! нужно именно программирование. Оплата по договоренности.
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Здравствуйте.
Необходимо сверстать простенький сайт на движок с несложной системой управления (вероятно drupal)
Html версию страниц можно посмотерть по адресу enpodolsk.ru (по крайней мере, в опере должен показываться правильно).
Большое колличество ссыок - не рабочие. Но в разделе "Заголовок 1" - можно посмотреть внутренние страницы.
Основные принципы работы:
1) Должно быть три основных радела (в меню 1,2,3)
2) Вкаждом разделе есть главное меню. для каждого раздела свое. В примере расположено под основным.
3) В каждом из первых трех разделов также есть еще по одному меню (севый блок). Для одного раздела меню везде одинаковое. Но для некоторых страниц (ссылок подменю раздела) оно может быть отключено.
4) Нужно предусмотерть возможность создания всплывающих окон (например ссылка на контакты должна вызывать всплывающее окно с контентом)
5) Нужно предусмотерть возможность добавления окон обратной связи в разные разделы
6) Само собой, нужно предсмотреть возможность изменения любого из меню (добавление/убирание ссылок.
7) Если сайт будет на друпале - нужно соблюсти таксономию (или её аналог, если движок будет другим).
По принципу: адрес сайта/название основного раздела/название подраздела/название страницы.
Уточнить задание и обсудить детали можно в:
icq: 637656574
ЛС
skype: ales-kras
Заранее большое спасибо.
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