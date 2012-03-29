Верстка несложного сайта на Drupal

Веб-программированиеЗавершен4 заявки147 просмотров
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Здравствуйте.

Необходимо сверстать простенький сайт на движок с несложной системой управления (вероятно drupal)

Html версию страниц можно посмотерть по адресу enpodolsk.ru (по крайней мере, в опере должен показываться правильно).

Большое колличество ссыок - не рабочие. Но в разделе "Заголовок 1" - можно посмотреть внутренние страницы.

Основные принципы работы:

1) Должно быть три основных радела (в меню 1,2,3)

2) Вкаждом разделе есть главное меню. для каждого раздела свое. В примере расположено под основным.

3) В каждом из первых трех разделов также есть еще по одному меню (севый блок). Для одного раздела меню везде одинаковое. Но для некоторых страниц (ссылок подменю раздела) оно может быть отключено.

4) Нужно предусмотерть возможность создания всплывающих окон (например ссылка на контакты должна вызывать всплывающее окно с контентом)

5) Нужно предусмотерть возможность добавления окон обратной связи в разные разделы

6) Само собой, нужно предсмотреть возможность изменения любого из меню (добавление/убирание ссылок.

7) Если сайт будет на друпале - нужно соблюсти таксономию (или её аналог, если движок будет другим).

По принципу: адрес сайта/название основного раздела/название подраздела/название страницы.

Уточнить задание и обсудить детали можно в:

icq: 637656574

ЛС

skype: ales-kras

Заранее большое спасибо.

Drupal
12 лет назад
kiberus
34 годаРоссия
12 лет в сервисе
Был
7 лет назад
Выбранный исполнитель
rm_rm
Роман 
32 годаРоссия
12 лет в сервисе
Был
2 года назад
12 лет назад
$100
2 дня
Роман улучшил мою верстку, и одел на друпал7. Предлагал свои идеи, которые и реализовал в моем проекте. Очень доволен, рекомендую!
Все четко, Рекомендую!
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