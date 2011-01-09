Пример : https://www.direct.alfaic.ua/index.php?act=category&first_value=24 Дополнительно: -после расчета стоимости,форма для заполнения данных Ф.И.О,номер кузова, и т.п., номер телефона клиента) на почтовый ящик. -форма обратной связи с клиентом Прикрепленный ...
Верстка под Smarty + небольшие прораммные доработ.
Для редизайна портала требуется провести следующие работы:
1. Верстка шаблонов (дизайн готов)
2. Сборка сайта (шаблонизатор smarty)
3. Небольшие програмные доработки (php + mysql)
Шаблонизатор: smarty
Хотелось бы работать с одним человеком.
Проект в новом виде потеряет до 70% своего функционала. Нового функционала практически не добавится, все нововведения в основном касаются вывода инфорамации.
P.S. в случае непредвиденных проблем готов подвинуться по бюджету.
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