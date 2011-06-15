Верстка сайта и установка на NetCat

Нужен человек который может исправить ошибку на wp - перестали выводиться материалы, хотя в админке они есть и раньше выводились . ICQ 341 102 321
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходима верстка готового дизайна и установка шаблона на cms NetCat.
Ждем предложений: сроки, стоимость.
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