Верстка сайта на готовом дизайне "под ключ"

Необходимо натянуть готовый дизайн, сверстать и наполнить сайт статьями и фото (будут предоставлены), заполнить и настроить служебные характеристики сайта (см. ТЗ), разместить на хостинге (учетки предоставлю).

Пожалуйста при участии в заявке указывайте вашу цену и реальный срок.

С выбранным исполнителем обязательно заключается договор, который регистрируется в arbitrage.webmoney.ru

P.S. Наличие скайпа для общения голосом — обязательное условие участия в заявке. Если у вас нет звуковой карты, микрофона или еще чего-нибудь, не трудитесь предлагать свою кандидатуру.