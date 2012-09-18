Установка скрипта вручную через PHPMyAdmin, в связи с отсутствием установочного файла install.php.
Верстка сайта на готовом дизайне "под ключ"
Необходимо натянуть готовый дизайн, сверстать и наполнить сайт статьями и фото (будут предоставлены), заполнить и настроить служебные характеристики сайта (см. ТЗ), разместить на хостинге (учетки предоставлю).
Пожалуйста при участии в заявке указывайте вашу цену и реальный срок.
С выбранным исполнителем обязательно заключается договор, который регистрируется в arbitrage.webmoney.ru
P.S. Наличие скайпа для общения голосом — обязательное условие участия в заявке. Если у вас нет звуковой карты, микрофона или еще чего-нибудь, не трудитесь предлагать свою кандидатуру.
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