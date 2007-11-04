Выбор замены для слова в textarea

По описанию в этом разделе http://weblancer.net/projects/33018.html был написан небольшой скриптик. Исполнитель сейчас занят и неможет в данный момент дописать несколько фишек к этому скрипту. Необходимо: сделать дополнительное окно для ввода массива сочетания символов вбиваем в этом окне слова, например: ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Есть форма. В форме есть textarea. Текст, который находится в textarea, редактируется с помощью редактора fckeditor. Образец формы можно посмотреть здесь: www.crm-soft.ru/med/fckeditor.html
Документацию по fckeditor можно найти здесь: wiki.fckeditor.net (на всякий случай, не уверен что она потребуется).
При редактировании текста пользователь может дважды щелкнуть на любое слово в тексте.
Надо написать скрипт, который будет отлавливать такие двойные щелчки на textarea. Скрипт определяет, на каком слове стоит текстовый курсор, и открывает всплывающее окошко, в котором пользователь может выбрать для этого слова замену из "словаря". Словарь = таблица mysql из двух полей. То есть определили слово, нашли в mysql табличке список возможных замен, предложили пользователю выбрать замену. Пользователь выбрал замену - мы закрыли окошко или див,в котором он делал выбор, и заменили слово в textarea.
Всплывающее окошко может выводиться div-ом или в отдельном окне, неважно.
Во всплывающем окошке желательно чтобы пользователь мог не только выбрать заменяющее слово, но и добавить/удалить слова из списка возможных замен.
Платформа - php + mysql.
Стандартная форма как я понимаю, только непонятно будет ли fckeditor мешать.
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