Видео-трансляции платным подписчикам

Веб-программированиеЗакрыт3 заявки99 просмотров
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Разработать систему которая позволит клиентам встраивать серию видеороликов к себе на сайты за ежемесячную плату. Система должна быть автоматизирована. Видеотрансляции должны иметь программно установленный

логотип над видео для каждого клиента индивидуально. Всего 15 – 25 видео (будут добавляться с течением времени).

Клиент посетивший сайт нашей компании, регистрируется, оплачивает подписку на выбранный срок,

загружает в базу свой логотип, после чего ему открывается доступ к

ссылкам на встраивание видеороликов на его сайт.

Сайта ещё нет. Платформа будет выбираться в зависимости от системы управления платными подписками и трансляции видео.

Ваши варианты того как это будет сделано убедительная просьба указывать в своих предложениях!

8 лет назад
magicvision
Михаил 
36 летУкраина
10 лет в сервисе
Был
7 лет назад
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