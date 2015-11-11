Видео-трансляции платным подписчикам

Нужно доделать сайт . Собственно есть интернет-магазин на шаблоне Opencart. Нужно : 1) Добавить модуль оплаты Robokassa. 2) Добавить модуль доставки . 3) Настроить отображение цены в зависимости от количества товара. 4) Настроить отображение ватермарка(именно ватермарка а не логотипа ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Разработать систему которая позволит клиентам встраивать серию видеороликов к себе на сайты за ежемесячную плату. Система должна быть автоматизирована. Видеотрансляции должны иметь программно установленный
логотип над видео для каждого клиента индивидуально. Всего 15 – 25 видео (будут добавляться с течением времени).
Клиент посетивший сайт нашей компании, регистрируется, оплачивает подписку на выбранный срок,
загружает в базу свой логотип, после чего ему открывается доступ к
ссылкам на встраивание видеороликов на его сайт.
Сайта ещё нет. Платформа будет выбираться в зависимости от системы управления платными подписками и трансляции видео.
Ваши варианты того как это будет сделано убедительная просьба указывать в своих предложениях!
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