Видео-трансляции платным подписчикам

Разработать систему которая позволит клиентам встраивать серию видеороликов к себе на сайты за ежемесячную плату. Система должна быть автоматизирована. Видеотрансляции должны иметь программно установленный

логотип над видео для каждого клиента индивидуально. Всего 15 – 25 видео (будут добавляться с течением времени).

Клиент посетивший сайт нашей компании, регистрируется, оплачивает подписку на выбранный срок,

загружает в базу свой логотип, после чего ему открывается доступ к

ссылкам на встраивание видеороликов на его сайт.

Сайта ещё нет. Платформа будет выбираться в зависимости от системы управления платными подписками и трансляции видео.

Ваши варианты того как это будет сделано убедительная просьба указывать в своих предложениях!