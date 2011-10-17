Виджет (гаджет) для рабочего стола

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  2. Веб-программирование
Закрыт3 заявки147 просмотров

Внимание - требуется не виджет для ос 2007. необходимо что бы работал на других версия windows.

Требуется "виджет" для рабочего стола под ключ. Окно с трансляцией информации по rss каналу (xml файл с сервера). В предложении указывайте ориентировочную стоимость и язык.

14 лет назад
Hibonus
Артур 
47 лет
14 лет в сервисе
Был
13 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров