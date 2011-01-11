Виджет ВКонтакте Мне нравится и знаки вопроса

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Закрыт1 заявка172 просмотра

Есть сайт в utf-8

Пместил на него виджет Мне нравится. Если человек ВКонтакте залогинен, то всё работает и отображается корректно, но если человек не залогинен ВКонтакте, то почему-то текст на кнопке виджета отображается знаками вопроса. Как исправить?

14 лет назад
aledain
39 лет
16 лет в сервисе
Был
7 лет назад

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