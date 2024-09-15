Требуется разработка калькулятора для сайта строительной экспертизы. Калькулятор должен учитывать услуги технического обследования зданий и сооружений. Ожидается качественное веб-программирование с учетом всех необходимых функций.
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