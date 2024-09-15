Разработка скрипта для автоматического управления прямыми трансляциями на YouTube, который будет отслеживать активность и длительность трансляций. Скрипт должен завершать текущие трансляции и начинать новые по заданным параметрам. Возможность управления до 16 трансляциями на одном канале и добавления неограниченного количества каналов.