Выгрузка данных заказов с CPA сетей

Нужен скрипт, который через Postback будет получать данные заказов из CPA сетей и выводить в виде единой статистики.

Данные надо будет выгружать из:

leadvertex

monsterleads

ctr

пряма оплата исполнителю после демонстрации работы скрипта на Вашем сервере.