Выгрузка данных заказов с CPA сетей

Добрый вечер, уважаемые разработчики. Требуется внести косметические изенения в верстку и реализовать автообновляемую карту sitemap.xml (после каждого изменения на сайте либо по крону). ТЗ по ссылке: https://docs.google.com/document/d/1BME9Whwowcv8M1E39d2L99imISEab-1VOWzXtjtZWAw/edit Сайт на смарти.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужен скрипт, который через Postback будет получать данные заказов из CPA сетей и выводить в виде единой статистики.
Данные надо будет выгружать из:
leadvertex
monsterleads
ctr
пряма оплата исполнителю после демонстрации работы скрипта на Вашем сервере.
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