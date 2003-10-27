Выгрузка и синхронизация товаров из xml

Веб-программированиеЗакрыт5 заявок1271 просмотр
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Есть сайт https://medcomplect.ru/ на WP вукомерц

Нужно выгрузить товары с сайта https://med-mos.ru/offers.xmlСделать авто обновление цен каждый день с каким-то коэффициентом для всех товаров.Решить вопрос с категориями (новые, текущие) и их синхронизация.

2 года назад
0verride
Евгений 
44 годаРоссия
6 лет в сервисе
Был
2 года назад