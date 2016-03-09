На сайте есть форма заказать звонок, нужно добавить в нее строку "Подписаться на рассылку новостей" (по умолчанию галочка должны быть активна). Так же нужно разместить кнопку "подписаться на рассылку" на всех страницах сайта. ...
Выгрузка Опций товаров в Excel (Opencart)
Ostore 1.5.4.1.2
На сайте есть 11 городов и для каждого города цены разные. Мало того, у товаров еще есть по 4 разных вида товара (разного объема). Получается, что для каждого товара настроены по 44 Опции.
Хотелось бы каким-то образом сделать выгрузку ОПЦИЙ товаров через Эксель файл, чтобы менять цены было удобно для товаров.
При этом очень важно, чтобы правильно опции сортировались при выгрузке, чтобы не было так, чтобы порядок сортировки опций был произвольным в выгрузке.
Заявки фрилансеров
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