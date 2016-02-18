Выгрзука прайса с InterCars (IC_Katalog)

Есть программка-прайс IC_Katalog (http://www.intercars.com.pl/pl/oprogramowanie/ic-katalog/), она в свободном доступе.

Есть торговые условия (набор таблиц с параметрами), устанавливаются и обновляются On-line при помощи логина-пароля.

Нужно вытянуть наименование, наличие и цену товара.

Небольшой нюанс, цену нужно не ту, которая есть в базе, а ту, которая формуется при помощи торговых условий + базовых цен с прайса. Ее можно посмотреть в IC_Katalog. Таблицы закодированы - с этим могу помочь. Как сформировать прайс с базовыми ценами - могу помочь. Суть в формировании клиентской цены.

Логин для доступа могу предоставить.