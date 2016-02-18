Здравствуйте, требуется выкачать сайт/cтраницу, предупреждающую пользователей о опасности посещения сайта. Стандартными методами не выходит, цены и сроки пожалуйста указывайте сами. http://malware.testing.google.test/testing/malware/ - на сайте нет вирусов, это тестовая страница Гугла Нужно ...
Выгрзука прайса с InterCars (IC_Katalog)
Есть программка-прайс IC_Katalog (http://www.intercars.com.pl/pl/oprogramowanie/ic-katalog/), она в свободном доступе.
Есть торговые условия (набор таблиц с параметрами), устанавливаются и обновляются On-line при помощи логина-пароля.
Нужно вытянуть наименование, наличие и цену товара.
Небольшой нюанс, цену нужно не ту, которая есть в базе, а ту, которая формуется при помощи торговых условий + базовых цен с прайса. Ее можно посмотреть в IC_Katalog. Таблицы закодированы - с этим могу помочь. Как сформировать прайс с базовыми ценами - могу помочь. Суть в формировании клиентской цены.
Логин для доступа могу предоставить.
Заявки фрилансеров
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