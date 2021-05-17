Виправити помилку у галереї адмінки сайту

$20
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен1 заявка299 просмотров

Потрібно виправити помилку у галереї адмінки сайту https://badzingerauto.com.  Сайт на WordPress. 

Зараз при редагуванні чи переміщенні фото злітає сортування та вертається видалена фотографія (виправити функцію на ajax і php)

AJAXPHPWordPress
4 года назад
guest_1621252558619
4 года в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

sasha_solo03
Александр 
22 года
4 года в сервисе
Был
5 дней назад
4 года назад
$20
1 день
Escrow
Швидко та якісно виконано завдання!!! Рекомендую і будемо ще звертатись!
Чудовий замовник. Чітке ТЗ та швидка оплата

Заявки фрилансеров

sasha_solo03
Александр 
22 года
4 года в сервисе
Был
5 дней назад
4 года назад