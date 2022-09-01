Разработать парсер для 6 инструментов с сайта TradingView, который будет отслеживать индикатор RSI на 1-минутном таймфрейме. Сигналы должны отправляться в Telegram при значениях RSI 75 и выше, а также 25 и ниже. Реализовать веб-программирование для связи парсера и Telegram бота.