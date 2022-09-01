Требуется разработка addon для WooCommerce, позволяющего осуществлять оплату NFT товаров через платежный сервис. Необходимо интегрировать существующий модуль на WordPress, написанный на PHP, с API сервиса, реализованным на Node.js. Оплата производится после тестирования. Работа включает в себя подключение и настройку API.
Вирішити проблему зі слайдером з використанням swiper.js?
Використовується ось такий еффект слайдера https://swiperjs.com/demos#effect-cards
Потрібно зробити так, щоб кут нахилу карток які знаходяться позаду або, що були свайпнуті зменшити в два рази. Кількість слайдів може бути більшою, ніж 10 елементів. Рішення можна зробити в пісочниці. Наприклад ось тут https://codesandbox.io/s/4gx6ho?file=/src/app/app.component.ts або на інших платформах
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