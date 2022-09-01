Вирішити проблему зі слайдером з використанням swiper.js?

$15
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен1 заявка327 просмотров

Використовується ось такий еффект слайдера https://swiperjs.com/demos#effect-cards

Потрібно зробити так, щоб кут нахилу карток які знаходяться позаду або, що були свайпнуті зменшити в два рази. Кількість слайдів може бути більшою, ніж 10 елементів.  Рішення можна зробити в пісочниці. Наприклад ось тут https://codesandbox.io/s/4gx6ho?file=/src/app/app.component.ts або на інших платформах

3 года назад
guest_16618598847113
3 года в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

Misha_Shastun
Миша 
29 лет
3 года в сервисе
Был
3 года назад
20 отзывов(-2)
3 года назад
$15
1 день
Escrow
все на рівні, рекомендую як виконавця
Чудовий роботадавець, з оплатою проблем не було! Рекомендую!

Заявки фрилансеров

Misha_Shastun
Миша 
29 лет
3 года в сервисе
Был
3 года назад
20 отзывов(-2)
3 года назад

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