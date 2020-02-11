Виртуальная клавиатура для нового языка (Кириллица)

Здрастье,

Нужна виртуальная клавиатура для нового языка (основа кириллица, скорее таджикский с добавлением несколькых букв). Если вы не по этой теме, пожалуйста передайте мои контакты тому кто работает с этой тематикой.

Заранее благодарю.