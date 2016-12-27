Virtuemart 3, вывести с помощью мультиварианта доп-ные изображения

Джумла 3.6.5, вирт 3.0.18. Выполнить на готовом проекте, доп-но сообщу. Две задачи, можно по отдельности.

1. Нужно вывести с помощью мультиварианта (списка дочерних товаров), помимо отображения названия товара была мини картинка и при возможности определить статус товара о наличии, т.е. есть он или нет (по принципу как у stockablecustomfields). У stockablecustomfields на мой взгляд есть недостоаток из-за то что, родителю автоматом назначается ближайший дочерний товар (в данном случае расцветка) Нужно всё же что б сразу при выводе родителя, в ручную назначить тот или иной цвет, это можно сделать в мультиварианте или stockablecustomfields, но с правкой. Пример реализации тут хттп://universalnaya-kolyaska-3-v-1-cosatto-giggle2-30023331.html

На мой взгляд это одна из необходимых задач, где множество разных расцветок, которых просто необходимо показать изначально на первой странице родительского товара, выбирать из списка и перебирать покупателю явно будет в напряг.

п.с. просьба Catproduct и Dropbox with image picker не предлагать.

2. Необходимо вывести мини изображения дочерних товаров (частично 2 или 3) в категорию.