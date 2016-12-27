Нужно скачать приложение с гугл плей и переделать под себя https://play.google.com/store/apps/details?id=com.FreeChatMessenger 1. переделать так чтоб не нарущать ни чии права 2. сделать не блошие изменения в дизайне, 3. сделать уникалный прект чтоб он ...
Virtuemart 3, вывести с помощью мультиварианта доп-ные изображения
Джумла 3.6.5, вирт 3.0.18. Выполнить на готовом проекте, доп-но сообщу. Две задачи, можно по отдельности.
1. Нужно вывести с помощью мультиварианта (списка дочерних товаров), помимо отображения названия товара была мини картинка и при возможности определить статус товара о наличии, т.е. есть он или нет (по принципу как у stockablecustomfields). У stockablecustomfields на мой взгляд есть недостоаток из-за то что, родителю автоматом назначается ближайший дочерний товар (в данном случае расцветка) Нужно всё же что б сразу при выводе родителя, в ручную назначить тот или иной цвет, это можно сделать в мультиварианте или stockablecustomfields, но с правкой. Пример реализации тут хттп://universalnaya-kolyaska-3-v-1-cosatto-giggle2-30023331.html
На мой взгляд это одна из необходимых задач, где множество разных расцветок, которых просто необходимо показать изначально на первой странице родительского товара, выбирать из списка и перебирать покупателю явно будет в напряг.
п.с. просьба Catproduct и Dropbox with image picker не предлагать.
2. Необходимо вывести мини изображения дочерних товаров (частично 2 или 3) в категорию.
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