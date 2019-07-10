Вывести Счетчик добавления в корзину для товаров Woocommerce

$30
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт2 заявки95 просмотров

Нужно вывести кнопку-счетчик добавления количества товаров в корзину для простых и вариативных товаров, конкретно в карточке товара в single product и в списке товаров, в каталоге. WooCommerce. Нужно чтобы корректно добавлялось количество и вариации. Оплата строго по факту.

WooCommerce
6 лет назад
alexgoncharov
Гончаров 
34 года
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров