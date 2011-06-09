Вывод на главной витрине блока "сегодня в наличии"

Требуется простой и не замысловатый вывод на главной витрине сайта (интернет-магазина) рандомного (random - случайный) блока. Выводим на главной http://carlab.info там где сейчас "Сделайте заказ прямо сейчас, сегодня у нас в наличии:", сейчас это просто вставленные картинки, они не обновляются...

Блок из 12 товаров, 4 товара в 3 ряда. Выводим в блок рандомно и ТОЛЬКО товары, что есть в наличии (на складе = или > 1шт), в блоке выводим картинку, название и цену, выглядеть должно вот так http://carlab.info/catalog/262/.

Всё это чудо крутится на 1С Битрикс..