Вывод рефера на страницу и отправка по почте

Добрый день!

Не обходим скрипт, который будет менять заголовок на сайт http://avto-prazdnik.ru/ в зависимости от запроса по которому зайдут на сайт, трафик будет гнаться через директ.

Человек вводит к примеру "Ручки с логотипом", переходит по нашему объявлению и вместо "Продажа сувениров..." он видит "Ручки с логотипом...".

Так же необходимо рефер который мы определили добавлять в письмо с сайте, в случае если при этом заходе была отправлена заявка.

Стоимость 10-15$.