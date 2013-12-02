Вывод рефера на страницу и отправка по почте

$15
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт3 заявки123 просмотра

Добрый день!

Не обходим скрипт, который будет менять заголовок на сайт http://avto-prazdnik.ru/ в зависимости от запроса по которому зайдут на сайт, трафик будет гнаться через директ.

Человек вводит к примеру "Ручки с логотипом", переходит по нашему объявлению и вместо "Продажа сувениров..." он видит "Ручки с логотипом...".

Так же необходимо рефер который мы определили добавлять в письмо с сайте, в случае если при этом заходе была отправлена заявка.

Стоимость 10-15$.

11 лет назад
alifanov2013
Артём 
33 года
12 лет в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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