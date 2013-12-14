Выявить ошибку на SMARTY CMS или на хостинге

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Закрыт1 заявка104 просмотра

Если перейти главную www.klienta.ru , потом на раздел "исполнители"(http://klienta.ru/users), потом на главную, потом на "исполнителей", потом на главную, потом на "исполнителей" и Т.Д.по кругу.

То в течении 6-10 переходов отобразится только часть специализаций(левого меню в разделе "исполнители") и ни одного исполнителя в основном контенте страницы.

Очень странная ошибка, плавающая, образовалась после переезда на хостинг от REG.ru, помощь в переезде оказывал хостер.

Есть второй сайт на этом же движке и на этом же хостинге (только другой VPS), работает нормально.

11 лет назад
alex_v_ross
Алексей 
49 лет
13 лет в сервисе
Был
год назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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