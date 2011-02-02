Для сайта bestpereezd.ldm-co.ru/, нужно разработать простой компонент для связки шапки сайта (jquery) и Joomla 1.5. В админке, для задания полл-ователем определенных параметров, компонент должен выглядить примерно следующим образом: clip2net.com/clip/m68876/... ...
Визуальный конфигуратор автодисков
Подбор дисков на авто.
Вступление
Существует множество автомобилей и множество дисков.
Каждый автомобиль имеет свои характеристики колес, аналогично каждый диск имеет свои параметры.
На одни автомобиль подходят одни диски, на другой авто другие.
Задача
Написать визуальный конфигуратор, где клиент может выбрать свой автомобиль.
Получить список дисков, которые подходят для его автомобиля.
Визуально примерять.
Аналоги
http://www.tsw.com/tsw_configurator/
+ очень красиво сделано, высокое качество
+ хороший ракурс
- все диски подходят на все автомобили (в реальности не так)
- нельзя выбрать радиус диска
- нельзя выбрать цвет машинки
http://www.delta.dn.ua/select.php
- качество
+ выбор дисков
+ можно выбрать радиус диска
+ цвет авто
Нам нужно
Взять все плюсы =)
1. сделать красиво
2. два ракурса авто
3. выбор цвета машинки
4. подбор дисков по параметрам
5. размер колес (изменении радиуса)
6. быстрая загрузка
7. плагин (возможность размещения на других сайтов, при это для каждого сайта доступны свои диски и своим машинки)
Решение:
- БД с машинками и их характеристиками есть (без изображений)
- БД с дисками и их параметрами есть (без изображений)
1. Админчасть (PHP+MySQL+FLash)
возможность загрузить фото машинки и маску к ней, так же в простенькой флешкой определить координаты для заднего и
переднего колеса, максимальные размеры колес
2. Плагин (или флешка, как там правильнее)
Работа:
- загрузка интерфейса
- выбор машинки из выпадающего списка
(подгрузка машинки (2 ракурса) и дисков которые на нее подходят с БД)
- доступные диски и радиусы как на delta.dn.ua
- визуальная примерка диска
(при выборе - подгрузка его ракурсов из БД)
Важно работу между БД и флешкой сделать таким образом, что бы для разных сайтом были доступны разные машинки и
диски.
Комплект поставки:
- админка
- плагин
- 3-5 моделей машинок (для теста)
- около 10-20 моделей дисков (для теста)
Информация-вопрос
Все диски в таком ракурсе
http://www.kolesiko.com.ua/categories_pictures/2691_TL-513_S_Chevrolet_b_1.jpg
можно ли с такой картинки сделать ракурс как на delta.dn.ua
если нельзя значит будем делать только в таком ракурсе
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