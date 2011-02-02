Визуальный конфигуратор автодисков

$1000
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт5 заявок240 просмотров

Подбор дисков на авто.

Вступление

Существует множество автомобилей и множество дисков.

Каждый автомобиль имеет свои характеристики колес, аналогично каждый диск имеет свои параметры.

На одни автомобиль подходят одни диски, на другой авто другие.

Задача

Написать визуальный конфигуратор, где клиент может выбрать свой автомобиль.

Получить список дисков, которые подходят для его автомобиля.

Визуально примерять.

Аналоги

http://www.tsw.com/tsw_configurator/

+ очень красиво сделано, высокое качество

+ хороший ракурс

- все диски подходят на все автомобили (в реальности не так)

- нельзя выбрать радиус диска

- нельзя выбрать цвет машинки

http://www.delta.dn.ua/select.php

- качество

+ выбор дисков

+ можно выбрать радиус диска

+ цвет авто

Нам нужно

Взять все плюсы =)

1. сделать красиво

2. два ракурса авто

3. выбор цвета машинки

4. подбор дисков по параметрам

5. размер колес (изменении радиуса)

6. быстрая загрузка

7. плагин (возможность размещения на других сайтов, при это для каждого сайта доступны свои диски и своим машинки)

Решение:

- БД с машинками и их характеристиками есть (без изображений)

- БД с дисками и их параметрами есть (без изображений)

1. Админчасть (PHP+MySQL+FLash)

возможность загрузить фото машинки и маску к ней, так же в простенькой флешкой определить координаты для заднего и

переднего колеса, максимальные размеры колес

2. Плагин (или флешка, как там правильнее)

Работа:

- загрузка интерфейса

- выбор машинки из выпадающего списка

(подгрузка машинки (2 ракурса) и дисков которые на нее подходят с БД)

- доступные диски и радиусы как на delta.dn.ua

- визуальная примерка диска

(при выборе - подгрузка его ракурсов из БД)

Важно работу между БД и флешкой сделать таким образом, что бы для разных сайтом были доступны разные машинки и

диски.

Комплект поставки:

- админка

- плагин

- 3-5 моделей машинок (для теста)

- около 10-20 моделей дисков (для теста)

Информация-вопрос

Все диски в таком ракурсе

http://www.kolesiko.com.ua/categories_pictures/2691_TL-513_S_Chevrolet_b_1.jpg

можно ли с такой картинки сделать ракурс как на delta.dn.ua

если нельзя значит будем делать только в таком ракурсе

http://www.tsw.com/tsw_configurator/

MySQLPHP
14 лет назад
bezklynskyi
Владимир 
38 лет
14 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Разработка простого компонента под Joomla 1.5

    Для сайта bestpereezd.ldm-co.ru/, нужно разработать простой компонент для связки шапки сайта (jquery) и Joomla 1.5. В админке, для задания полл-ователем определенных параметров, компонент должен выглядить примерно следующим образом: clip2net.com/clip/m68876/... ...

    JoomlajQuery
    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    14 лет назад

  • Галерея на Flash.

    Что нужно: Идём сюда : http://www.enzoani.com/main.html затем ------&gt; COLLECTIONS -----&gt;2011 Интересует левая часть галереи список записей (фоток, товаров) будет на уровень выше. Управление картинкой должно остаться как есть, кроме ...

    Веб-программирование11 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Корректировка и размещение WP темы для тур. фирмы

    $100

    1. Требуется помощь и краткое обучение по размещению, выбранной мною темы wordpress ARTHEMIA, на хостинге. 2. Начальное, тестовое, хотя бы частичное, наполнение этой темы.( с консультациями) Тема выбрана для тур-агентства. Человек ...

    WordPress
    Веб-программирование7 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Листающаяся книга на основе Flex book component

    $50

    Задачу для Flash|Flex программиста. Есть бесплатный компонент готовый http://www.rubenswieringa.com/blog/flex-book-component-beta Нужно на его основе создать книжку в SWF на 5-20 страниц. Страницы будут простыми графическими элементами - картинками. Все слайды-страницы уже есть в формате ...

    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    14 лет назад

  • Спарсить каталог

    Желательно знание CMS Drupal Есть каталог запчастей http://www.avtoall.ru/acat/index.php . Его необходимо спарсить на Друпал-сайт. Drupal 6. Каталог не весь, а только Сельхозтехника, Спецтехника, Двигатели (эти 3 раздела). Подробнее: http://www.avtoall.ru/acat/index1.php?model=166&amp;group=3 - ...

    DrupalPHP
    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    14 лет назад

  • Доработать php форму отправки данных на e-mail

    $5

    Необходимо подключить не работающие поля, селекты, чекбоксы, дописать их в проверку. Возможно доработать вывод проверки, сделать подсвечивание полей, вместо того, что есть. На данный момент в форме работают только поля ...

    PHP
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Генерация PDF из Java

    Надо удобно генерировать документы на русском языке. Тексты, таблицы, картинки Есть несколько библиотек, но ищется своя обертка, максимальноудобная для использования

    Java
    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    14 лет назад

  • Скрипт QIWI

    $20

    На странице ввода вводится : номер телефона, провайдер, логин, сумма проверяется наличее в БД логин и провайдер выставляется счет на номер проверяется статус счета если оплачин ...

    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    14 лет назад

  • Короткие блоки-скрипты

    Требуется программист для написания небольших, но многочисленных блоков. Работа удалённая. Обеспечу постановкой задачи. Задачи сами по себе простые, я мог бы и сам написать - но катастрофически не хватает времени. Режим работы - общаемся по ...

    CSSHTMLJavaScriptMySQLPHP
    Веб-программирование7 заявок
    Закрыт
    14 лет назад