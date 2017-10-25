Есть скрипт, который выводит на мобильном рекламу Яндекса: https://goo.gl/GhAhWW Что необходимо поменять: Там сейчас очень кустарно добавлено условие, что если разрешение экрана выше 1024, то скрипт не выполняется, но по сути ...
Внедрить новую верстку в сайт на PHP+Smarty
Есть работающий сайт на самописном движке.
Нужно сделать этот же сайт с новым дизайном. Верстка нового дизайна готова, там 3 шаблона.
Новый сайт уже создан, шаблоны разнесены по включаемым файлам, осталось только заменить в верстке HTML-код на вызовы Smarty - взять их из действующего сайта.
Где нужно - оптимизировать вызовы Smarty в соответствии с новым дизайном, например размеры ресайза картинок и т.п.
Также нужно перенести/запустить - форму контактов, комментарии.
Движок самописный, единое ядро для нескольких сайтов. И старый и новый сайты работают на этом же движке.
Скорей всего придется внести пару поправок в php-код, поэтому нужно будет поверхностно разобраться в работе движка.
Краткое поверхностное описание структуры файлов движка и шаблонов предоставим.
Все детали - в личке.
Окончательную стоимость можно указать после ознакомления со всеми материалами, также рассмотрим вариант почасовой оплаты, по факту выполнения работ.
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