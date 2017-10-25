Внедрить новую верстку в сайт на PHP+Smarty

$250
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт6 заявок146 просмотров

Есть работающий сайт на самописном движке.

Нужно сделать этот же сайт с новым дизайном. Верстка нового дизайна готова, там 3 шаблона.

Новый сайт уже создан, шаблоны разнесены по включаемым файлам, осталось только заменить в верстке HTML-код на вызовы Smarty - взять их из действующего сайта.  

Где нужно - оптимизировать вызовы Smarty в соответствии с новым дизайном, например размеры ресайза картинок и т.п.

Также нужно перенести/запустить - форму контактов, комментарии.

Движок самописный, единое ядро для нескольких сайтов. И старый и новый сайты работают на этом же движке.

Скорей всего придется внести пару поправок в php-код, поэтому нужно будет поверхностно разобраться в работе движка.

Краткое поверхностное описание структуры файлов движка и шаблонов предоставим.

Все детали - в личке.

Окончательную стоимость можно указать после ознакомления со всеми материалами, также рассмотрим вариант почасовой оплаты, по факту выполнения работ.

HTMLPHP
8 лет назад
den-tkach
Денис 
51 год
13 лет в сервисе
Был
3 дня назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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