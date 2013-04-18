Внесение правок на сайт

$110
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрытнет заявок62 просмотра

Внесение правок на сайт http://vipwash.ru/, а именно добавление доски объявлений. биржи труда и форума. Подробности технического задания в прикрепленном файле.

12 лет назад
Rescator
Юрий 
44 года
12 лет в сервисе
Был
10 лет назад

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Нет заявок фрилансеров