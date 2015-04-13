Внести доработки в сайт на джумле.

Требуется один в один скопировать лендинг http://vinilfloors.ru/ и передать мне исходник, чтобы он был разложен весь по папкам, как оригинал - http://joxi.ru/JMAjwq8hXvGGre. Я этот сайт "вытащил" сам, но не все скрипты, которые были в оригинале ...