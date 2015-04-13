Требуется один в один скопировать лендинг http://vinilfloors.ru/ и передать мне исходник, чтобы он был разложен весь по папкам, как оригинал - http://joxi.ru/JMAjwq8hXvGGre. Я этот сайт "вытащил" сам, но не все скрипты, которые были в оригинале ...
Внести доработки в сайт на джумле.
Здравствуйте, уважаемые фрилансеры! Необходимо внести правки в сайт на джумле, все будет указано в файле https://yadi.sk/d/AYrt29m9fwUQo
Сделать нужно сегодня в течении дня.
Заявки фрилансеров
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