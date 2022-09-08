Внести изменение по фронту административной панели voyager laravel+Vue

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка239 просмотров

Внести изменение по фронту административной панели voyager laravel+Vue с кастомными страницами на (Vue js) имеет страницу акции с возможностью перевода контента, по аналогии необходимо реализовать функцию перевода контента страницу новости.

Исполнителя выберем завтра утром, желательно решить задачу в течении одного рабочего дня.

JavaScriptLaravelVue.js
3 года назад
a-luxkz
Иван 
38 лет
18 лет в сервисе
Был
2 года назад
774 отзыва(-6)

Заявки фрилансеров

Нурмухамед
 
28 лет
3 года в сервисе
Был
2 года назад
3 года назад

  • Похожие заказы

  • MIDDLE FRONT END DEVELOPER

    Требуется Middle Front End Developer для разработки сервиса, ориентированного на украинский сегмент. Специалист должен быстро включиться в проектную работу. Заработная плата обсуждается после уточнения задач и объема работы.

    JavaScriptLaravelPHP
    Веб-программирование20 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Доработки проекта на YII1

    Необходимо выполнить ряд доработок для сайта, разработанного на YII1. Задача включает внесение изменений и улучшений функционала. Подробное техническое задание будет предоставлено отдельно.

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

  • Увеличить скорость импорта товаров на сайте WordPress

    $65

    Требуется наладить быстрый импорт 2,5 млн товаров на сайте WordPress, чтобы завершить процесс за 1,5-2 суток. Необходимо оптимизировать структуру данных: Бренд-Номер-Цена и Имя-Артикул-базовая цена. Также требуется разместить копию сайта на другом домене.

    WordPress
    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Разработка AI чат-бота для группы в телеграмм

    Требуется разработка AI чат-бота для Telegram-группы, который будет поддерживать активность, общаясь на тему крипто-валют. Бот должен писать релевантные сообщения, используя обучающую выборку текстов. Укажите стоимость, сроки и необходимые ресурсы для реализации проекта.

    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Разработка крипто проекта

    $3000

    Требуется программист для разработки крипто биржи. Предоставлен дизайн и верстка, необходимо внести правки и разработать функционал. После завершения проекта ожидается поддержка за договоренную плату. Техническое задание и дизайн доступны по запросу.

    Веб-программирование15 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Удаление вируса на сайте с CMS Wordpress

    Необходимо удалить вирусные адалт-ссылки с сайта на Wordpress, которые проставляются с префиксом http. Ссылки сложно поймать вручную, поэтому требуется анализ через ScreamingFrog. Сайт посвящен обзору кредитов и нуждается в очистке от вредоносного контента.

    WordPress
    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Drupal 7: скрыть картинки у старых материалов

    Необходимо скрыть картинки и подписи к ним у материалов на сайте Drupal 7, опубликованных более двух недель назад. Реализация задачи предполагает добавление к шаблону PHP-кода, который проверяет дату публикации и применяет стиль display: none к картинкам и подпись к ним. Работает с обычными друпаловскими шаблонами.

    DrupalPHP
    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    3 года назад