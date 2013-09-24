Внести изменения на сайт Bitrix.

$250
Веб-программированиеЗакрыт3 заявки130 просмотров
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Нужно довольно срочно внести изменения на сайте (каталог одежды) под управлением Bitrix.

- переделать вывод товаров в каталоге (сделать фото крупнее, оптимизировать интерфейс под планшеты)

- добавить возможность комментировать товары

- организовать на сайте "обратную связь"

и т.д. (есть довольно подробное ТЗ, высылается в личку).

Преимущество у людей, работавших ранее с Bitrix (пришлите ссылки).

10 лет назад
MEHOVIK
52 годаРоссия
15 лет в сервисе
Был
2 года назад