Внести изменения на сайте (Perl, js)

Веб-программированиеЗакрыт6 заявок360 просмотров
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Добрый день, Господа фрилансеры!

сайт puzzlelife. ru на Perl

нужно сделать следующее:

- изменить банковские реквизиты в квитанции при оформлении покупки 

- на странице "корзина" убрать способ оплаты "электронными деньгами"

- разобраться, почему оформленный заказ на приходит на e-mail.

- в разделе "магазин/фоторамки пазлы" сделать отдельную привязку изображений к записям каталога. (сейчас для конструктора и раздела каталога единые изображения.

- там же добавить 2 дополнительных цвета.

- в конструкторе пазлов добавить 2 цвета. 

- сделать возможность добавления новых цветов в конструкторе и разделе каталога

- переверстать главную страницу (добавить 3-4 зоны для вывода элементов каталога, то есть как спец. предложение)

Perl
8 лет назад
rdadabaev
Равшан 
54 годаРоссия
16 лет в сервисе
Был
6 лет назад
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