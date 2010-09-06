Внести изменения в компонент Phoca Gallery на сайте (Joomla 1.5)

1. Общие изменения

*Изменить иконки подпунктов меню (модуль компонента Phoca Gallery Tree) на более симпатичные, а не в виде папок.

*Изменить заголовок меню (модуль компонента Phoca Gallery Tree) с галереи на портфолио.

*Все изменения должны быть универсальны для случая добавления, удаления, перестройки системы бокового меню.

2. Главное Меню – ПОРТФОЛИО.

*Заходим в корневой каталог бокового меню «Галереи». На пустом поле выставить фотографии соответствующие подпунктам меню «Галереи». (Как это сделано в меню первого уровня, например, меню «Фотосессии»)

3. Галереи – меню 2-го уровня (Фотосессии, Природа, Предметная съемка).

*Устранить ошибку (Возникает на Explorer, на Mozila не видна): после жирной белой черты под альбомами с фото возникает окошко несуществующей фотографии с красным крестиком и появляется серая линия горизонтальная, разделяющая экран. При клике на окошко с красным крестиком происходит переход в Главное меню сайта –«Обо Мне».

4. Галереи – меню 3-го уровня.

*Убрать зеленую стрелку перехода обратно на верхний уровень.

*Сделать интервалы вертикальных отступов по фотоальбомам больше.

*Галереи – меню 4-го уровня.

*Убрать зеленую стрелку перехода обратно на верхний уровень.