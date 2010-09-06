Нужно дополнить небольшой скрипт на Vbulletin. Скрипт выводит дежурного пользователя онлайн на форуме, нужно немного расширить его функционал
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Внести изменения в компонент Phoca Gallery на сайте (Joomla 1.5)
1. Общие изменения
*Изменить иконки подпунктов меню (модуль компонента Phoca Gallery Tree) на более симпатичные, а не в виде папок.
*Изменить заголовок меню (модуль компонента Phoca Gallery Tree) с галереи на портфолио.
*Все изменения должны быть универсальны для случая добавления, удаления, перестройки системы бокового меню.
2. Главное Меню – ПОРТФОЛИО.
*Заходим в корневой каталог бокового меню «Галереи». На пустом поле выставить фотографии соответствующие подпунктам меню «Галереи». (Как это сделано в меню первого уровня, например, меню «Фотосессии»)
3. Галереи – меню 2-го уровня (Фотосессии, Природа, Предметная съемка).
*Устранить ошибку (Возникает на Explorer, на Mozila не видна): после жирной белой черты под альбомами с фото возникает окошко несуществующей фотографии с красным крестиком и появляется серая линия горизонтальная, разделяющая экран. При клике на окошко с красным крестиком происходит переход в Главное меню сайта –«Обо Мне».
4. Галереи – меню 3-го уровня.
*Убрать зеленую стрелку перехода обратно на верхний уровень.
*Сделать интервалы вертикальных отступов по фотоальбомам больше.
*Галереи – меню 4-го уровня.
*Убрать зеленую стрелку перехода обратно на верхний уровень.
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