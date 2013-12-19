Внести изменения в модель на JS

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка213 просмотров

Имеется модель http://2service.ru/Building/BuildingView.htm - нужно в неё внести изменения согласно прикрепленному ТЗ.

Все нужные файлы предоставлю.

Срок: 2 дня.

Оплата по завершению проекта.

Пишите ваши цены, господа !

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11 лет назад
onx
34 года
17 лет в сервисе
Был
9 месяцев назад

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