Внести изменения в несложную форму отправки заявок

Имеется самописный скрипт, который оформлен виде формы. Задача скрипта - отправлять заполненные данные формы на указанные почтовые ящики. Данный момент, в качестве отправителя указывается почта хостинга. Требуется изменить отправителя так, чтобы в поле "От" значилась другая почта, которая будет указываться при заполнении формы.

Скрипт написан на php и достаточно легкий (основной файл содержит 329 строк кода).