Внести изменения в несложную форму отправки заявок

$20
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен14 заявок156 просмотров

Имеется самописный скрипт, который оформлен виде формы. Задача скрипта - отправлять заполненные данные формы на указанные почтовые ящики. Данный момент, в качестве отправителя указывается почта хостинга. Требуется изменить отправителя так, чтобы в поле "От" значилась другая почта, которая будет указываться при заполнении формы.

Скрипт написан на php и достаточно легкий (основной файл содержит 329 строк кода).

PHP
12 лет назад
AM
58 лет
16 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранный исполнитель

antony_d
Антон 
30 лет
14 лет в сервисе
Был
8 лет назад
12 лет назад
$10
1 день
Антон отлично справился с поставленной задачей и бесплатно решил небольшие другие задачи.
отлично

Заявки фрилансеров

antony_d
Антон 
30 лет
14 лет в сервисе
Был
8 лет назад
12 лет назад