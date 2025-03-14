Внести изменения в работе REST API + добавить новый функционал

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Закрыт6 заявок197 просмотров

Внести изменения по работе REST API

Проблема состоит в том что, данные поступают через рест апи в бэк и потом уже на фронт, но связь всегда обрывается, то есть один день данные поступают нормально на след день

обновления не приходят.
стеки : docker, postgres, typescript, nestjs

так же, нужно добавить недостающий функционал

NestJSREST APITypeScriptРазработка APIУстранение ошибок
2 месяца назад
wozniacki
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