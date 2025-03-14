Внести изменения по работе REST API



Проблема состоит в том что, данные поступают через рест апи в бэк и потом уже на фронт, но связь всегда обрывается, то есть один день данные поступают нормально на след день



обновления не приходят.

стеки : docker, postgres, typescript, nestjs



так же, нужно добавить недостающий функционал