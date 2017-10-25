Есть скрипт, который выводит на мобильном рекламу Яндекса: https://goo.gl/GhAhWW Что необходимо поменять: Там сейчас очень кустарно добавлено условие, что если разрешение экрана выше 1024, то скрипт не выполняется, но по сути ...
Внести изменения в сайт на dle
1. что нужно сделать -это убрать все лишние файлы шаблона из шаблона, тоесть которые не используются
2. нужно сделать так чтобы при нажатии кнопку купить на главной товар кидался в корзину (и вообще нужно уменьшить кол-во кликов до покупки
тоесть сейчас как работает на главной нажимаешь купить тебя кидает на страницу, там надо нажать оформить заказ, так вот надо все упростить до автоматизма просто) нажал в любом месте саита кнопку купить и товар сразу в корзину падает)
3. так же где выводится сам товар нужно сделать доп поле (где я буду указывать кол-во флаконов) сейчас везде стоит один флакон типа , это не правильно так как в коробке 10 флаконов, и есть еще коробка по 1 флакону
3. нужно переделать слаид- этот просто отстоиный слаид, есть шаблон http://newtemplates.ru/4742-madison-2-dlya-dle-112.html на данном шаблоне мне нравится как слаид работает его делаем только в оформлении моего саита
4. к комментариям нужно сделать возможность добавить фото (если нет фото то нет фото) ну это логично, в форму отправки комментария сделать вложение файла, тоесть фото) тут тоже логично)
5. так же в отзывах нужно подровнять вывод, а то читаешь один отзыв, и ниже ток 4 показывает а надо на всю страницу, сколько там штук 10 наверно воидет), так же вывести постраничную навигацию в разделе БЛОГА, там же в блоге сделать возможность комментирования статей только в данном разделе, + сделать подписку на статьи (только блога)
Возможно ТЗ будет немного дополнено, или частично местами изменено по ходу работы
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