Внести изменения в сайт на dle

1. что нужно сделать -это убрать все лишние файлы шаблона из шаблона, тоесть которые не используются

2. нужно сделать так чтобы при нажатии кнопку купить на главной товар кидался в корзину (и вообще нужно уменьшить кол-во кликов до покупки

тоесть сейчас как работает на главной нажимаешь купить тебя кидает на страницу, там надо нажать оформить заказ, так вот надо все упростить до автоматизма просто) нажал в любом месте саита кнопку купить и товар сразу в корзину падает)

3. так же где выводится сам товар нужно сделать доп поле (где я буду указывать кол-во флаконов) сейчас везде стоит один флакон типа , это не правильно так как в коробке 10 флаконов, и есть еще коробка по 1 флакону

3. нужно переделать слаид- этот просто отстоиный слаид, есть шаблон http://newtemplates.ru/4742-madison-2-dlya-dle-112.html на данном шаблоне мне нравится как слаид работает его делаем только в оформлении моего саита

4. к комментариям нужно сделать возможность добавить фото (если нет фото то нет фото) ну это логично, в форму отправки комментария сделать вложение файла, тоесть фото) тут тоже логично)

5. так же в отзывах нужно подровнять вывод, а то читаешь один отзыв, и ниже ток 4 показывает а надо на всю страницу, сколько там штук 10 наверно воидет), так же вывести постраничную навигацию в разделе БЛОГА, там же в блоге сделать возможность комментирования статей только в данном разделе, + сделать подписку на статьи (только блога)

Возможно ТЗ будет немного дополнено, или частично местами изменено по ходу работы