Внести изменения в скрипт обновления каталога товаров интернет магазина.

Чтобы не обновлялись названия категорий (name), их описание (description), и поле parent (это значение вложения категории) я их изменю сам в БД mysql в таблице SS_categories - и чтобы при следующем обновлении эти поля в БД MySql не изменялись.

Скрипт обновления scripttovcat.php и БД в формате sql в приложении в архиве.