Нужен модуль для джумла Фронт-Енд зайдите на мониграм (moneygram.com) Найдите там калкулятор перевода... https://www.moneygram.com/wps/portal/moneygramonline/home/estimator/!ut/p/c5/04_SB8K8xLLM9MSSzPy8xBz9CP0os3h3Y3cPM3dHYwMDUycXA8_gECf3gCADIDAEykeaxXtYuhh4mPgbWLqHuQPlLSyMjZ28XY0NLAwI6PbSj0rPyU8C2hMOshm_SSB5AxzA0UDfzyM_N1U_ODUvPjRYvyA3ojI4IF0RAAcGoKs!/dl3/d3/L0lHSkovd0RNQURrQUVnQSEhL1lCZncvZW5fVVM!/ То есть для компонента ...
Внести изменения в скрипт обновления каталога
Внести изменения в скрипт обновления каталога товаров интернет магазина.
Чтобы не обновлялись названия категорий (name), их описание (description), и поле parent (это значение вложения категории) я их изменю сам в БД mysql в таблице SS_categories - и чтобы при следующем обновлении эти поля в БД MySql не изменялись.
Скрипт обновления scripttovcat.php и БД в формате sql в приложении в архиве.
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