Внести изменения в swf

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Закрыт12 заявок220 просмотров

Имеется дизайн сайта выполненный в Flash в виде ролика swf

Сайт делается с помощью flash+xml

необходимо внести изменения в swf (английский текст из xml файла отображается, русский не хочет, просто пропадает)

исходника .fla нетнасколько мне известно, нужно внести строку System.useCodePage = true;

куда и как не знаю

16 лет назад
royman
39 лет
17 лет в сервисе
Был
16 лет назад
3 отзыва

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