Внести корректировки в сайт на Wordpress

Необходимо по чек-листу поработать с сайтом. Задачи от SEO + задачи по вёрстке. Например: -- На данных страницах метатеги выводим вот так -- Вот тут будет кнопочка -- Эту страничку переделываем вот так. Вот Фигма. Поскольку уточнить стоимость работ "на ...