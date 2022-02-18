Внести корректировки в сайт на Wordpress

Реализовать по ТЗ проект с исопльзованием WP совместно с - https://wpresidence.net/ - https://wpml.org/ ( или https://weglot.com/ ) - API Kraken.com ( работа с курсом ) - Парсинг данных с каталога ( прим olx ) и их размещение Детальное ТЗ ...
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Нужно внести необходимые корректировки, тз скину лично
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