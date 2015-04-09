Внести небольшие доработки на сайте на OpenCart

На сайте dverimarket24.ru необходимо внести доработки. Сайт сделан на OpenCart.

Список доработок:

1. На странице «Контакты» убрать текст и карты начиная с «Адрес в Санкт-Петербурге»

Добавить карту, код которой расположен на этой странице

2. Добавить номера телефонов для Москвы и Санкт-Петербурга

3. Сделать затемнение заднего фона при всплывание окон (формы заказа, обратного звонка)

4. Добавить геокодирование. Сайт размещается по рекламе на Санкт-Петербург и Москву, соответственно при заходе на сайт должен автоматически определяться город. На город идет привязка номера телефона и цен для товаров.