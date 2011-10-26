Внести небольшие изменения в скрипт на perl

Сейчас на входе есть txt-файл с 1 столбцом - списком штрих-кодов, по нему ищутся картинки товаров и сохраняются на выходе под артикулами 1,2,3... Нужно сделать, чтобы на входе были 2 столбца: 1-й столбец - заранее заданные артикулы и 2-й столбец - штрихкоды (разделитель tab), а на выходе картинки сохранялись под артикулами, заданными в 1-м столбце входного файла.

Дело 5-минутное, буду благодарен, если кто-то поможет.