Внести правки на сайт Joomla

$145
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт11 заявок249 просмотров

- меню в мобильной версии не отображает

- изменить язык с английского на модулях

- добавить картинки на слайдеры

- изменить высоту хедера

Joomla
8 лет назад
karpov226
Андрей 
46 лет
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад
1 отзыв(-1)

Выбранный исполнитель

aleksei88
Алексей 
36 лет
9 лет в сервисе
Был
8 лет назад
51 отзыв(-6)
8 лет назад
$23
1 день
Не выполнение условий договора. После оплаты готов сменить отзыв.

Заявки фрилансеров

aleksei88
Алексей 
36 лет
9 лет в сервисе
Был
8 лет назад
51 отзыв(-6)
8 лет назад