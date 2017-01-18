Внести правки на сайтах на Joomla

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт2 заявки85 просмотров

Необходимо внести правки на двух сайтах на Joomla.  

На нескольких формах необходимо установить каптчу (простую, без букв, просто цифры) и починить слайдер.  

Если есть возможность – напишите пожалуйста примерную стоимость данных работ.

Joomla
8 лет назад
ilshat1986
Ильшат 
39 лет
17 лет в сервисе
Был
год назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров