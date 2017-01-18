Интересует внесение правок на сайт на Opencart,согласно техническому заданию.
Внести правки на сайтах на Joomla
Необходимо внести правки на двух сайтах на Joomla.
На нескольких формах необходимо установить каптчу (простую, без букв, просто цифры) и починить слайдер.
Если есть возможность – напишите пожалуйста примерную стоимость данных работ.
Заявки фрилансеров
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