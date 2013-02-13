Внести правки по тз на modx

Добрый день. Нужно сделать редиректы на сайте Х (оптимизация) Что есть сейчас: Что надо: Аналогично для жд и автобусов (на все языки) + исправить ссылки в футтере.. Тоже нужно иметь подобные ссылки Сайт написан на PHP.. Без админки Жду Ваши предложения здесь