Внести правки по верстке сайта и исправить 500 ошибку

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Закрыт4 заявки123 просмотра

Всем привет! 

Перестал грузиться сайт, в поддержке хостинга сказали что это 500 ошибка 

type: mysql (PDO) 

host: 185.228.234.43 

user: admin_slavicgirl 

pass: *** 

Checking database connection... Failed! 

Фото прикрепил в Файлы 

Также нужно исправить ошибки по верстке сайта 

Документ прикрепил к Файлам 

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MySQL
6 лет назад
zabolotniumixa
34 года
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад

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