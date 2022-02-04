Внести правки в форму заказа

1. Поправить вывод ошибок (всего 4 вида их), чтобы выглядело аккуратно, без перекосов и компактно. Желательно в одном стиле (например по центру, с аккуратными отступами).

- Минимальная цена заказа

- Выбранный тип продается от N шт

- Аккаунтов данного типа недостаточно для покупки, попробуйте позже!

- E-mail адреc введен неверно!

2. В данный момент при первом входе на страницу и нажатии кнопки "купить" подставляется нужное минимальное значение (не ниже 50р). То есть скрипт сам считает сколько минимум нужно купить штук.

Однако если юзер закрывает окошко, то скрипт для другого товара подставляет тоже самое количество что и раньше. Нужно чтобы подставлял всегда корректно. Ошибка пропадает после обновления страницы.

Подробнее в ЛС.