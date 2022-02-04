Внести правки в форму заказа

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Веб-программированиеЗавершен3 заявки475 просмотров
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1. Поправить вывод ошибок (всего 4 вида их), чтобы выглядело аккуратно, без перекосов и компактно. Желательно в одном стиле (например по центру, с аккуратными отступами).

- Минимальная цена заказа

- Выбранный тип продается от N шт

- Аккаунтов данного типа недостаточно для покупки, попробуйте позже!

- E-mail адреc введен неверно!

2. В данный момент при первом входе на страницу и нажатии кнопки "купить" подставляется нужное минимальное значение (не ниже 50р). То есть скрипт сам считает сколько минимум нужно купить штук.

Однако если юзер закрывает окошко, то скрипт для другого товара подставляет тоже самое количество что и раньше. Нужно чтобы подставлял всегда корректно. Ошибка пропадает после обновления страницы.

Подробнее в ЛС.

2 года назад
alerzo
33 годаРоссия
12 лет в сервисе
Был
7 месяцев назад
Выбранный исполнитель
lex_kosta
Алексей 
35 летКазахстан
13 лет в сервисе
Был
11 часов назад
2 года назад
$19
2 дня
RUB
Быстро, качественно. Рекомендую к работе! Буду обращаться еще.
Спасибо еще раз, приятный в общении заказчик, все хорошо, рекомендую!
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