Внести правки в форму заказа

Нужны разработчики для реализация серверных парсеров сайтов на стеке ES6(nodejs)/Jest(тесты) Получение страниц реализовывать не надо, за это отвечает движок. Задача исполнителя - именно разбор контента страниц, т.е. борьба с UX-дизайнером на целевом сайте. Используются уже разработанные библиотеки: ...
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1. Поправить вывод ошибок (всего 4 вида их), чтобы выглядело аккуратно, без перекосов и компактно. Желательно в одном стиле (например по центру, с аккуратными отступами).
- Минимальная цена заказа
- Выбранный тип продается от N шт
- Аккаунтов данного типа недостаточно для покупки, попробуйте позже!
- E-mail адреc введен неверно!
2. В данный момент при первом входе на страницу и нажатии кнопки "купить" подставляется нужное минимальное значение (не ниже 50р). То есть скрипт сам считает сколько минимум нужно купить штук.
Однако если юзер закрывает окошко, то скрипт для другого товара подставляет тоже самое количество что и раньше. Нужно чтобы подставлял всегда корректно. Ошибка пропадает после обновления страницы.
Подробнее в ЛС.
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